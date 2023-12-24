مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، عند مساكن دمر فى نطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع شاب وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، والمصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.