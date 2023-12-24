كيف يفيد فيتامين K2 العظام والفرق بين أنواعه؟.. استشارى يوضح

كتبت إيناس البنا

تلعب الكثير من الفيتامينات دورا مهما فى تدعيم صحة العظام وقوتها، من بين هذه الفيتامينات فيتامين K، وهو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون ويلعب دورًا محوريًا فى توجيه الكالسيوم إلى المكان الذى يحتاجه الجسم.

في هذا الإطار كشف الدكتور خيري الخشاب، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة التغذية الإكلينيكية للأطفال جامعة عين شمس، أن فيتامين K ينقسم إلى نوعين K1 , K2 ، تشمل الأنواع التى تحتوى على فيتامين K1 الخضروات الخضراء منها الأفوكادو والورقيات الخضراء، أما فيتامين K2 فيوجد في منتجات الألبان واللحوم .

وأشار أستاذ طب الأطفال إلى أن الجسم يحتاج إلى نوع فيتامين K2 المهم لضمان توجيه الكالسيوم إلى الأسنان والعظام، وعن كيفية الحصول على فيتامين K2 في الجسم أوضح أنه يكون من خلال تناول الخضار الورقية مثل الكرنب والسبانخ، والأطعمة المخمرة مثل المخلل بجانب الجبن وصفار البيض.

وأوضح أنه يمكن لفيتامين K2 تحسين صحة العظم، حيث يمكن أن يساعد في ترسيب الكالسيوم فى العظام، وبذلك يضمن تعزيز قوتها والحصول على ما يكفى من الفيتامين .

على الجانب الآخر كشف تقرير موقع " healthsite"، أن دور فيتامين K2 يتجاوز صحة العظام فيمكن أن يساعد فى تنظيم نسبة السكر فى الدم، كما يمكن أن يحمى من حصوات الكلى لأن نقص فيتامين K2 هو سبب رئيسي لتشكيل حصوات الكلى، بل قد يمتد الأمر إلى الحماية والوقاية من التجاعيد.