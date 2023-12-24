قومى المرأة بالشرقية: تنفيذ 11 دورة لريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة "عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إنه تم تنفيذ 11 دورة تدريبية لريادة الأعمال التى ينفذها المجلس القومى للمراة على مستوى الجمهورية برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، لتمكين السيدات اقتصاديا، وذلك فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذا لمبادرة حياة كريمة.

وتابعت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، لـ"اليوم السابع"، أن التدريب استهدف العشرات من السيدات بقرى النوبة والعبسي والعدلية ومنية سنتا بمركز بلبيس، وقرى بنى عليم والعباسة والنصر والجعفرية بمركز أبوحماد، وقريتى قرموط صهبرة وتل القاضى بمركز ديرب نجم.

وأضافت مقررة الشرقية، أن الهدف من التدريبات رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمة تمويل القروض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.