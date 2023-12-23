توعية 40 ألف مواطن بكفر الشيخ حول دور المشروعات القومية فى تحقيق التنمية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، حملات طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، مستهدفة 40 ألفا و700 من السيدات والرجال والأطفال بقرى شنو والشارقة والحمراوي ومسير ومنشأة عباس والورق وأبو غنيمة وابشان والكوم الطويل والزعفران، والحمراوي ومسير ومنشأة عباس والورق وأبو غنيمة وابشان والكوم الطويل والزعفران،ب 8 آلاف زيارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، تستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة فريدة المزين المقرر المناوب، والدكتورة ماجدة عمر، وعفاف الجمل، والدكتورة هالة نصر، عضوات فرع المجلس وعدد من المسيرات والمتطوعات.



توعية السيدات بالقرى



جانب من توعية السيدات بالقرى بكفر الشيخ بأهمية المشروعات القومية