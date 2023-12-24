رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع مجلس الدولة الجديد بالمنوفية

افتتح المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة المنوفية الذى يعد استكمالاً لجهود مجلس الدولة فى التيسير على المواطن وتقريب جهات التقاضى.

ورافق المستشار رئيس مجلس الدولة، أعضاء المجلس الخاص وجمع من السادة مستشارى مجلس الدولة.

وصرح المستشار عادل عزب على هامش الافتتاح أن مجلس الدولة يبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة نحو إتمام الميكنة والتحول الرقمى فى جميع إجراءات التقاضى امام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، مؤكدا أن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر فى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا.