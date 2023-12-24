حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية بأبو تشت في قنا

وأضاف عبد الباقي، أنه تم رصد أعمال بناء بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز العمرانى لشدة خشبية بالدور الأرضى في قرية النجمة والحمران، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ورئيس الوحدة المحلية لقصير بخانس مع شرطة المرافق.

وأكد عبد الباقي، أنه تم الإزالة الفورية ومصادرة الخلاطة للقيام بأعمال بناء بدون ترخيص.