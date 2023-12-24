محافظ قنا يشهد افتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بمعبد دندرة

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، معرض لمبادرة «أيادي مصر»، لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام بمعبد دندرة في الفترة من 24 ديسمبر حتى 7 يناير المقبل، بمشاركة 14 عارضا، رافقه حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأيمن هندي، مدير آثار قنا.

وتفقد محافظ قنا، أجنحة المعرض، مشيدًا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، وقدم العارضون الشكر لمحافظ قنا على إتاحة الفرصة لهم للانضمام لمبادرة «أيادي مصر»، والمشاركة في المعارض التي تنظمها الدولة.

وأشار محافظ قنا، إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة «أيادى مصر» الالكترونية، لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، من خلال تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، ومن ثم دعم جهود الدولة نحو القضاء على البطالة.

و وجه محافظ قنا، بتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين، بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض المنتجات بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

يذكر أن محافظة قنا، قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01223339686‬‏) وايميل الكتروني (qena.government@gmail.com)، لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها على المنصة لتسويقها وبيعها.