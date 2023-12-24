حصاد الجيزة 2023.. تشغيل محور كمال عامر الأكبر عرضيا فى المحافظة

كتبت - مرام محمد

يمثل محور الفريق كمال عامر إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة بعد تشغيله فى شهر مارس من العام الجاري فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

تضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما تضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، كما تم استغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى التى تم إنشاؤها فى المشروع بشكل حضاري، كمتنزهات وجراجات ولإقامة الخدمات اللازمة.

تأتي أهمية المحور، في أنه حقق تطورا ملحوظا فى انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً، بالقوس الشمالي، بطول 12 كم، وعرض (33 - 65.5) م، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.