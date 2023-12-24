جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف

كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عن جدول امتحان طلاب الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.
تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث عام /مهني" فى الفترة ( من 17 إلى 24 يناير) على النحو التالى
الأربعاء 17 يناير 2024 اللغة العربية والتربية الرياضية
الخميس 18 يناير مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر
الاحد 21 يناير مادة اللغة الأجنبية
الاثنين 22 يناير مادة الهندسة ومادة التربية الدينية
الثلاثاء 23 يناير مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الفنية
الأربعاء 24 يناير مادة العلوم
واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر
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