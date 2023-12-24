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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف

الأحد، 24 ديسمبر 2023 10:44 ص
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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كشفت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، عن جدول امتحان طلاب الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية " الصف الثالث عام /مهني" فى الفترة ( من 17 إلى 24 يناير) على النحو التالى 

الأربعاء 17 يناير 2024 اللغة العربية والتربية الرياضية

الخميس 18 يناير مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر

الاحد 21 يناير مادة اللغة الأجنبية

الاثنين 22 يناير مادة الهندسة ومادة التربية الدينية 

الثلاثاء 23 يناير مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير مادة العلوم 

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسى الأول من العام الحالى 2023/2024، والتى جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم وفقًا للخريطة الزمنية التى وضعتها الوزارة، وفى ضوء المذكرة التى عرضها "وكيل الوزارة محمد عبد التواب، والتى تجرى بداية من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر

 

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