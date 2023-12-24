تغلب على انخفاض الطاقة والإرهاق فى فصل الشتاء بـ5 خطوات بسيطة

كتبت إيناس البنا

فصل الشتاء يتميز بالهواء الجاف القوى الذى يمكن أن يسبب لك الجفاف بسهولة، وانخفاض الطاقة والكسل هما عنوان الموسم، علاوة على كل شيء، يؤثر نقص أشعة الشمس وفيتامين د على صحتك المزاجية بشكل كبير، لذا نعرض فيما يلى، بحسب موقع " healthsite ، طرقا بسيطة للتغلب على الخمول وانخفاض الطاقة بالجسم.

اهتم بمعدل النوم تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة والنوم، قد تكون طاقتك منخفضة ولكن هذا لا يعني أنك تحصل على قسط كافٍ من النوم، في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث الأرق خلال أشهر الشتاء بسبب مشاكل مثل الاكتئاب.



العلاج بالضوء في الشمس يمكنك إما تجربة الخروج مرة واحدة يوميًا للحصول على ما يكفي من ضوء الشمس وتعزيز الميلاتونين في جسمك، وإذا لم يكن هذا كافيًا وهو أمر ممكن تمامًا في الشتاء، فلا يمكنك تجربة العلاج بالضوء الساطع لتعزيز الميلاتونين والسيروتونين والطاقة.



حافظ على نشاطك البدني حتى لو كان من الصعب للغاية إخراج نفسك من تحت الغطاء، يجب أن تكون لديك قوة الإرادة لممارسة الرياضة لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام على الأقل في الأسبوع، ستلاحظ تغيرًا في مستوى طاقتك بمجرد أن تعتاد على هذه العادة.