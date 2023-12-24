تغلب على انخفاض الطاقة والإرهاق فى فصل الشتاء بـ5 خطوات بسيطة

فصل الشتاء يتميز بالهواء الجاف القوى الذى يمكن أن يسبب لك الجفاف بسهولة، وانخفاض الطاقة والكسل هما عنوان الموسم، علاوة على كل شيء، يؤثر نقص أشعة الشمس وفيتامين د على صحتك المزاجية بشكل كبير، لذا نعرض فيما يلى، بحسب موقع " healthsite ، طرقا بسيطة للتغلب على الخمول وانخفاض الطاقة بالجسم.
تغلب على انخفاض الطاقة والإرهاق فى فصل الشتاء بـ5 خطوات بسيطةالأحد، 24 ديسمبر 2023 12:16 م
كيفية التغلب على انخفاض الطاقة فى الشتاء
كتبت إيناس البنا
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