اليوم السابع
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الأحد، 24 ديسمبر 2023 09:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا: وصول أكثر من 35 ألف لاجئ من أوكرانيا لبلادنا خلال 24 ساعة

الأحد، 24 ديسمبر 2023 08:00 ص
بولندا: وصول أكثر من 35 ألف لاجئ من أوكرانيا لبلادنا خلال 24 ساعة لاجئين أوكرانيين
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول نحو 35 ألفا و200 لاجئ، قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 17.9 مليون شخص.
 
ونقل راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن الوكالة، أن نحو 39 ألفا و700 أوكراني غادروا بولندا الجمعة متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.1 مليون شخص.
 
وكانت بولندا قد مررت - في مارس 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.






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