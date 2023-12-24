الصحة العالمية تعقد اتفاقية دولية جديدة استعدادا للجوائح المستقبلية فى 2024

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه في عام 2024، سنتخذ المزيد من الخطوات نحو عالم أكثر صحة وأمانًا وعدالة، حيث سيتم الاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج التحصين الموسع (EPI)، وهو مبادرة لتوفير الوصول الشامل إلى اللقاحات المنقذة لحياة الأطفال في جميع أنحاء العالم، كما ستعقد اتفاقية دولية جديدة للاستعداد للجوائح المستقبلية فى عام 2024.

وأشارت الى انه لقد كانت اللقاحات واحدة من أكبر إنجازات البشرية، حيث أنقذت عددًا لا يحصى من الأرواح، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، توقفت التغطية بلقاحات الأطفال، وستوفر الذكرى السنوية فرصة لصناع القرار لإعادة ترتيب أولويات اللقاحات باعتبارها حجر الزاوية في الصحة العامة المنقذ للحياة.

وفي جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين المقرر عقدها في مايو 2024، ستنظر البلدان في اتفاقية دولية جديدة تُعرف باسم اتفاق الجائحة، والغرض من الاتفاقية هو منع تكرار الآثار الصحية والاجتماعية المدمرة التي شوهدت نتيجة لفيروس كورونا في حالة حدوث جائحة في المستقبل.

في سبتمبر 2024، سيكون هناك اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، وهي واحدة من أكبر التهديدات العالمية للصحة العامة، مقاومة مضادات الميكروبات تجعل علاج العدوى أكثر صعوبة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة، وسيتم حث البلدان على تقديم التزامات جريئة للتصدي لهذا التهديد، وتسريع العمل على تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا.

ستقوم لجنة التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة الصحة العالمية المنشأة حديثاً بمكافحة الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية باعتبارهما تهديداً صحياً ملحاً، إن ارتفاع معدلات العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة له عواقب صحية خطيرة، مع زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقلق والخرف والاكتئاب والانتحار، وستعمل المنظمة على رفع مستوى التواصل الاجتماعي كأولوية وتسريع توسيع نطاق الحلول في البلدان من جميع مستويات الدخل.

إن النقاط البارزة المذكورة أعلاه هي شهادة على التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء للوفاء بالوعود، وفي عام 2024، ستنظر جمعية الصحة العالمية في مشروع برنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، ستوفر هذه الوثيقة الأساسية الإستراتيجية وخريطة الطريق لعملنا خلال السنوات الخمس القادمة، وسيستمر عملنا لضمان التمويل المستدام للمنظمة، لتمكيننا من معالجة القضايا الصحية المتعددة والمعقدة التي تواجه عالمنا اليوم.