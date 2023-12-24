الحكومة اليابانية تتجاوز حاكم أوكنياوا وتوافق على نقل القاعدة الأمريكية

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قررت الحكومة اليابانية الموافقة على خطة معدلة لأعمال مكب النفايات لنقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل أوكيناوا الأسبوع المقبل متجاوزة الحكومة المحلية، التي يبدو أنها مستعدة لتحدي أمر المحكمة الذي يقضي بالموافقة على الخطة.



ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر في الحكومة المركزية إن وزير الأراضي تيتسو سايتو يستعد للموافقة بالوكالة على الخطة يوم الخميس المقبل، وهذا سيكون أول تحرك من نوعه من قبل الحكومة المركزية نيابة عن حكومة محلية.



وكانت المحكمة العليا في فوكوكا قد أصدرت حكما يوم الأربعاء الماضي لصالح الخطة المعدلة، وإن حاكم أوكيناوا ديني تاماكي بحاجة إلى الموافقة على الخطة بحلول غدا الاثنين، لأن رفض الموافقة على المشروع يشكل انتهاكًا للقانون، وسيكون قرار الموافقة من قبل الحكومة المركزية بالوكالة، وإذا لم توافق حكومة أوكيناوا على الخطة، فيمكن لسايتو الموافقة عليها بدلاً من تاماكي بعد إبلاغ الحاكم بموجب قانون الحكم الذاتي المحلي.



ويخطط مكتب دفاع أوكيناوا التابع لوزارة الدفاع لبدء أعمال البناء على جانب خليج أورا من الموقع، الذي يتمتع بأرضية ناعمة، في منتصف يناير المقبل.

وتدرس الحكومة المحلية تقديم استئناف إلى المحكمة العليا، وهو ما يتعين عليها القيام به بحلول يوم الأربعاء، على الرغم من أنها لا تستطيع وقف العمل في الموقع ما لم تلغ المحكمة العليا حكم المحكمة، وإذا تم إلغاء الحكم، فسيكون أمام تاماكي ثلاثة أشهر لإلغاء الموافقة.



وكان رفض الخطة أحد وعود حملة تاماكي عندما ترشح لإعادة انتخابه العام الماضي وسط معارضة قوية بين السكان المحليين، الذين يريدون نقل القاعدة خارج أوكيناوا بالكامل.