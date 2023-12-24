الأرصاد: أجواء باردة ليلا وفرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : متوقع اليوم أيضا أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا)، ونشاط رياح احياناً على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.