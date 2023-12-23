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أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت.. تحرك جميع الأوزان

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:24 م
أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم السبت.. تحرك جميع الأوزان السبائك الذهب
كتب - إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم السبت، إلى مستويات قياسية بالتزامن مع تحرك أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار الأكثر تداولاً في مصر إلى 3469 جنيها بدون مصنعية.

 

فيما يلي بيان بأسعار السبائك الذهب 

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3469 جنيها بدون مصنعية.

 سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8672 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر  17345 جنيها .
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات  34690 جنيها.
 
 سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 69380 جنيها.
 
 سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 107885 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما  173450 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 346900 جنيه.
 
 






أسعار السبائك الذهب

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أسعار السبائك الذهب في مصر

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أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم

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