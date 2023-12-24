أبرزها الاستجماتيزم.. أشهر أمراض العيون وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

الحفاظ على الرؤية من أهم الأشياء التى يجب أن نحرص عليها، ولكن في كثير من الأحيان يتم تجاهل الاهتمام بصحة العين لعوامل عديدة منها: قضاء وقت طويل أمام الشاشات، ما يتسبب فى إجهاد العين ، كما قد يؤثر التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة والتلوث وعادات نمط الحياة على الرؤية أيضًا، فى هذا التقرير نتعرف على أشهر أمراض العيون وطرق الوقاية، بحسب موقع تايمز أوف انديا.

أمراض العيون الشائعة هناك عدد من الأمراض الشائعة التى تؤثر على الرؤية وتشمل:

1. قصر أو طول النظر والاستجماتيزم من المشاكل الشائعة التى تؤدي لعدم وضوح الرؤية، ويتم تصحيحها بالنظارات أو العدسات اللاصقة.

2. الضمور البقعي المرتبط بالعمر: من الأمراض التى تؤدي لفقدان البصر عند كبار السن، ويؤثر على جزء من شبكية العين المسئول عن الرؤية المركزية الحادة.

3. المياه الزرقاء: تسبب المياه الزرقاء الضرر للعصب البصري، وغالبًا ما ترتبط بارتفاع ضغط العين.

4. إعتام عدسة العين: من المشاكل الشائعة التى تؤثر على الرؤية.

5. اعتلال الشبكية السكري: من المشاكل الناتجة عن مرض السكر، الذى يؤدي لتلف الأوعية الدموية في العين.

كيف تحمى عينيك؟ قدم الخبراء بعض النصائح التى تحمى صحة العين وللوقاية من الأمراض الشائعة وتشمل إجراء فحوصات منتظمة

تساعد على الاكتشاف المبكر لأمراض العين وعلاجها.

وأوضح الخبراء أنه من الضروري ارتداء نظارة شمس تحمى من الأشعة فوق البنفسجية.

علاوة على تناول الاطعمة الصحية التى تدعم صحة العين منها أوميجا 3 الدهنية واللوتين والزنك والفيتامينات C وE .

ونصح الخبراء بضرورة تقليل وقت الشاشة وأخذ فترات راحة حتى لا تجهد عينيك مع تناول كمية كافية من السوائل لترطيب العين.