الجلوس أمام الشاشات الذكية يعرض طفلك لمشاكل بالعين.. استشارى يوضح

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور عمرو منير، أستاذ أمراض العيون بطب سوهاج، إن أستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم يعتبر من الأشياء التى أصبحت ضرورية فى وقتنا الحالى، من بين هذه التكنولوجيا هو أستخدام أجهزة الموبايل والشاشات الذكية والأجهزة اللوحية للتعلم وحل الامتحانات، موضحًا أن الإفراط في التقاعد أمام تلك الأجهزة تعرض الكبار خاصة الأطفال إلى مشاكل العين والتي من أهمها هي جفاف العين لدى الصغار.

وأكد استشارى أمراض العيون فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من أبرز الفئات التى تعانى من مخاطر ناتجة من الإفراط فى أستخدام تلك الأجهزة سالفة الذكر أعلاه، هى فئة الأطفال، فإن تلك الفئة تختلف عن باقى الفئات الأخرى، لأن لديهم سطح العين له طبيعة خاصة من حيث إنه يتأثر بقوة بجفاف العين، بالإضافة إلى أن الطفل لا يستطيع أن يعلم المدة التى يقضيها أمام شاشات تلك الأجهزة سوى كان لاب توب أو موبايل، ما يجعله عرضة أكثر من غيره لتلك المشاكل .

كما أوضح دكتور عمرو المضاعفات الصحية الناتجة من القضاء فترات طويلة أمام شاشات الموبايلات وغيرها، والتى من بينها الإصابة بجفاف العين للأطفال، والذى ينتج من عدم الغلق المتكرر للعين، ما يؤدى بالتابعية لعدم تغذية طبقة الدموع بشكل منتظم على سطح العين وسطح القرنية ما يترتب عليه جفاف العين وحدوث تقرحات بسيطة بالقرنية .

وأضاف الاستشارى أن فتح العين لمدد طويلة قد يؤدى إلى إجهاد العين نتيجة إنقباض عضلات العين المستمر لكى ترى الرؤية القريبة ما يترتب عليه حدوث صداع.

ويمكن تجنب تلك المخاطر الصحية عن طريق الاستخدام غير المتواصل لتلك الأجهزة، وتحديد وقت معين ومنظم للجلوس على تلك الأجهزة لكى يمارس الطفل حياة طبيعية من لعب أو تعليم، حتى لا تؤثى على أعين الأطفال، وفى حالة الإجهاد الشديد يفضل عدم أستخدام الأجهزة اللوحية والموبايلات بشكل كامل حتى تعود العين إلى حالتها الطبيعية .