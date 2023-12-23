

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية التونسي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس جوى هود، الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تضمنت رده على رسالة وزير الخارجية التونسي في نوفمبر الماضي التي وجهها إلى نظرائه من مختلف دول العالم لدعوتهم لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان على قطاع غزّة وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم.

وشدد وزير الخارجية التونسي، على ضرورة الوقف النهائي والفوري لهذا العدوان الهمجي والتسريع في إيصال المساعدات وإنهاء حالة الحصار الظالم للشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على أنه، بالرغم من اختلاف مواقف البلدين بشأن القضية الفلسطينية والحرب على غزة، ستتم مواصلة العمل على تطوير العلاقات التونسية الأمريكية في مختلف الميادين خدمة لمصالح البلدين الصديقين، في إطار علاقاتهما التاريخية التي تمتد إلى أكثر من مائتي سنة.