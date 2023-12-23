اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 04:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير عام مستشفى غزة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى المستشفيات والأهالي

السبت، 23 ديسمبر 2023 03:58 م
مدير عام مستشفى غزة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى المستشفيات والأهالي مستشفيات غزة
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدير عام مستشفى غزة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن الاحتلال ينفذ مجازر في قطاع غزة ويصلنا المئات من الشهداء والمصابين يوميا نعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية.. والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات والأهالي.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة