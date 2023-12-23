مدير عام مستشفى غزة: الاحتلال يمنع وصول المساعدات إلى المستشفيات والأهالي

رامى محيى الدين

قال مدير عام مستشفى غزة في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن الاحتلال ينفذ مجازر في قطاع غزة ويصلنا المئات من الشهداء والمصابين يوميا نعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية.. والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات والأهالي.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.