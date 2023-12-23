علامات جلدية تظهر على الرضيع المصاب بحساسية اللبن

كتبت مروة محمود الياس

حساسية اللبن أحد أنواع الحساسية التي تكثر الإصابة بها في الأطفال الرضع، بعض الأطفال الذين يعانون منها تظهر عليهم أعراض حادة كرد فعل مناعى للجسم عند التعرض لمنتجات الألبان، وتختلف درجاتها من طفل إلى آخر ومن رضيع الى آخر.

حول ذلك التقى اليوم السابع مع الدكتور العيسوي العاصي أخصائي أمراض الأطفال وحديثي الولادة بجامعة الأزهر، والذي أوضح أن حساسية اللبن تسبب الكثير من المشكلات والعلامات التي تظهر مباشرة على جلد الطفل بمجرد تناوله للألبان، وأبرزها الالتهابات المتفرقة في الجسم والتي تظهر على شكل حمرة والتهابات تختلف درجاتها من طفل الى آخر، ومن درجه تعرض لأخرى، تظهر في الغالب في منطقة الحفاض، وقد تظهر في منطقه الذراعين وتحت الإبطين وفي الرقبة وقد تظهر فى البطن، بجانب رغبة كبيرة فى الهرش والتحسس الشديد، في شكل طفح أحمر شديد الحرقة والتحسس.

بعض الأعراض الأخرى الحادة التي قد تظهر على الطفل أو الرضيع الذي يعاني من حساسيه اللبن قد تصل حد التورم، فقد يعاني من تورم شديد في بعض اجزاء الجسم مثل العينين في بعض الحالات، فيما أوضح العيسوي ان علاج هذه الاعراض الجلدية لحساسية اللبن تنتهي بانتهاء المسبب، وهو عدم تناول الألبان التي تسبب التحسس، وإبدالها بألبان أخرى يحددها الطبيب المختص المتابع للحالة ويمكن تهدئة الأعراض الجلدية الحاده والمتحسسة ببعض الكريمات الموضعية التي يحدد نوعها الطبيب بعد الكشف على الطفل.

وخلال تقرير نشره موقع هيلز كيدز فقد اكد على ان حساسية اللبن عند علاجها تختفي هذه الأعراض الجلدية ويكون علاجها من خلال مجموعة من الخيارات البديلة للبن الذي يسبب تحسسا للطفل، وهناك بعض الاعراض الحادة لهذه الحساسية منها الاضطراب المعوى، والقىء والاسهال الشديد، مع ضيق في النفس، مع الكحة الشديدة.