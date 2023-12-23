عدم انتظام ضربات القلب يجعلك أكثر عرضة للجلطة الدماغية 5 أضعاف الشخص الطبيعى

قالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب، ونقيب أطباء الإسماعيلية، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، إن الذبذبة الأذينية هى عدم انتظام في نبض القلب تمامًا، ويكون القلب ليس لديه القدرة على الانقباض ويؤدى إلى الإصابة بجلطة بالمخ 5 أضعاف الإنسان الطبيعى.
وأضافت أنه عند الإصابة بالجلطة تحدث مضاعفات شديدة على المريض، موضحة أنه تم إصدار أدلة استرشادية مصرية للكشف وعلاج الذبذبة الأذينية، وأنه يجب ممارسة الرياضة، ومنع التدخين وأرخص كبسولة هي الحركة المستمرة وتناول الأكل الصحى وضبط الدهون ومحاربة التدخين والسمنة، وتجنب مرض السكر والضغط .
وأوضحت، أن أسباب الذبذبة الأذينية كثيرة، مشيرة إلى أن الذبذبة الأذينية يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بالأورام، والتوتر، وأورام الرئة، وخلل الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم، موضحة إن الذبذبة الأذينية يجب علاجها لأنها تسبب الإصابة بالجلطة الدماغية.
حول عدم انتظام ضربات القلب
من جانبها قالت جميعة القلب الامريكية، إنه يشير مصطلح "عدم انتظام ضربات القلب" إلى أي مشكلة في معدل أو إيقاع ضربات قلب الشخص، أثناء عدم انتظام ضربات القلب، قد تؤدي التغيرات في أنسجة القلب ونشاطه، أو في النبضات الكهربائية للقلب، إلى أن تكون ضربات القلب سريعة جدًا، أو بطيئة جدًا، أو غير منتظمة، ويعرف هذا باسم عدم انتظام ضربات القلب.
أهداف العلاج
وأكدت، إنه يجب منع تكون جلطات الدم لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني.السيطرة على معدل ضربات القلب ضمن النطاق الطبيعي نسبيا، واستعادة إيقاع القلب الطبيعي، إن أمكن.
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