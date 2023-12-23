لو عندك ذبذبة بالقلب.. تناول أدوية السيولة لمنع حدوث الجلطات الدماغية

كتبت ــ أمل علام

كشفت الدكتورة هيام الدمنهورى أستاذ ورئيس وحدة كهرباء القلب المعنية باضطربات نبض القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، إن عمليات كي الذبذبة الأذينية لإرجاع نبض القلب إلى الطبيعى هي عملية حديثة، موضحة أن 40% من المرضى تأتى إليهم الذبذبة الأذينية رغم تناولهم العلاج في بعض المرضى، لأن العلاج الدوائى قد لا يأتى بنتيجة إلا بنسبة 60% فقط.

وأضافت، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المريض قد لا يشعر بأعراض الذبذبة الأذينية، موضحة أن وجود الذبذبة الأذينية حتى بدون أعراض يعرض المريض لمخاطر كبيرة منها الإصابة بالجلطات.

وأوضحت، أنه إذا جاءت للمريض ولا يشعر بها فإنه يحتاج للعلاج، لأن المجموعة التي لا تستجيب للعلاج الدوائى لا بد من الكي حيث إن منشأ الذبذبات يأتى من الأوردة الرئوية والتي تصدر هذه النبضات، موضحة أن الكي يعمل على عزل الأوردة كهربيا عن بقية القلب، بحيث إن أى نبضة تصدرها الأوردة الرئوية لا تصل إلى القلب.

وقالت، إنه يتم رسم خريطة كاملة بجهاز متقدم جدا بحيث نرسم خريطة للقلب على شاشة أمام الطبيب وفكرة هذا الجهاز جاءت من خلال إشارات مغناطيسية في الحرب العالمية الثانية للوصول إلى الغواصات، وهذه الفكرة تم ترجمتها إلى جهاز معين حيث نضع المريض فى مجال مجسات ونرسم خريطة للقلب على شاشة أمامنا ونعزل القلب ونمنع التوصيل الكهربائى للبطين الأيسر.

وقالت، إن المريض الذي يتعرض للذبذبة الأذينية يكون أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدماغية، وجلطات شرايين البطن، والشرايين الطرفية في اليدين أو القدمين أو أى جلطة شريانية في أي مكان بالجسم.

وأوضحت، أن أى مريض تعرض للذبذبة الأذينية ويتناول علاجا طبيا لا بد أن يستمر على أدوية السيولة حتى إذا تم عمل كيا للأوردة، لأن الكى لا يحمى من الجلطات، وإذا كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات مثل وجود أمراض مصاحبة مثل مرض السكر أوارتفاع ضغط الدم، أو تخطى سن الـ 75 عاما، أو أصيب بجلطة سابقة لا بد أن يستمر على أدوية مذيبات الجلطات أو الأدوية المسيلة. وأكدت، أن الكي يعالج الاضطراب الكهربائية والتى تؤثر على عضلة القلب وقد يصاب المريض بهبوط بعضلة القلب بعد ذلك، بالإضافة الى المعوقات التي قد يصاب بها المريض أثناء العمل واعاقة فى نمط حياته مثل الإصابة بسرعة ضربات بالقلب ودوخة.

وأوضحت، أنه تم تقنين للمرضى الذين يستفيدون من الكي لأنه مكلف جدا، قد يتخطى سعره الـ 200 ألف جنية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت تدعمه في التأمين الصحى ونفقة الدولة، موضحة أنه يجب أن نقنن أى إجراء طبى يجب إجراؤه، موضحة، أن الكى له بعض الآثار الجانبية أيضا.