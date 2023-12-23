طقس كفر الشيخ.. تقلبات جوية وهبوب رياح وسماء ملبدة بالغيوم وإعلان حالة الطوارئ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حالة من الطقس المتقلب، وهبوب رياح، وسماء ملبدة بالغيوم، واستمرار توقف حركة الملاحة ببحيرة البرلس ومياه البحر المتوسط، واستمرار رفع حالة الطوارئ، وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ، 20 درجة للعظمي، و13 للصغرى، واحتمالية سقوط أمطار، حسب توقعات هيئة الأرصاد المصرية.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بالتقارير عن حالة الطقس.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية، عن استمرار الأجواء الباردة تسيطر على البلاد، كما يزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية في بيانها، من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 20 درجة مئوية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (3.5:2)م.



غياب للشمس وسماء ملبدة بالغيوم



هبوب رياح على قرى ومدن كفر الشيخ