محافظ كفر الشيخ: 5 معارض أثاث وأجهزة كهربائية لدعم 150 أسرة أولى بالرعاية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، 5 معارض مجانيه للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، برئاسة عادل درغام، لاستفادة 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجا والوصول إلى الفئات المستحقة والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

ومن جانبه قال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن القرى المستفيدة من المبادرة،" قرية كفر المنشي، وقرية اسحاقه، وعزبة لين، وعزبة السرو، والعزبة البيضاء، وعزبة الكوم، وعزبة الأخماس، والقنطرة البيضاء، وكفر دفريه، وعزبة عزام، وميت علوان، وادريجه، وقرية بقلولة" بمركز كفر الشيخ وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



تنوع المعروضات بالمعرض المجاني للأثاث بكفر الشيخ



جانب من المعروضات بالمعرض المجاني



معارض للأثاث مجانا بكفر الشيخ