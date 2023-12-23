طقس بورسعيد.. شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى

بورسعيد- محمد فرج

رصد "اليوم السابع"، حالة الطقس بمحافظة بورسعيد اليوم السبت، تزامناً مع ثانى أيام فصل الشتاء ونوة الفيضة الصغرى التى قد تستمر لمدة أربعة أيام.

ومن ثم تتأثر بورسعيد برياح باردة مثيرة للأتربة والرمال، فضلاً عن ارتفاع امواج البحر المتوسط التى تتجاوز 3 أمتار ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة.

ومن جهة أخرى ورغم التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد، إلا أن حركة الملاحة منتظمة بشكل عام بالمجرى الملاحى لقناة السويس، وانتظام العمل بمرفق المعديات التى تنقل المواطنين من وإلى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد على مدار الـ24 ساعة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأحياء.

ويشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اليوم أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا). اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:40) كم (س) وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.