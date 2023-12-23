بورسعيد تحتفل بالعيد القومى الـ67 على أنغام السمسمية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

انتشرت الاحتفالات على أنغام السمسمية في شوارع محافظة بورسعيد، احتفالا بالذكرى الـ67 لعيد بورسعيد القومي، وجلاء العدوان الثلاثى في 23 ديسمبر 1956.

ورصد "اليوم السابع"، إحدى الاحتفالات في نطاق حي العرب بمنطقة الأسواق الحضارية الجديدة التي شهدت توافد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد والزوار من المحافظات الأخرى.

وتفاعل الحاضرون مع نغمات السمسمية والأغاني الوطنية التي رددتها فرقة السمسمية، ورقص البعض مرتدين ملابس البمبوطية "مهنة بورسعيدية قديمة"، فرحين بحلول الذكري ال 67 لجلاء العدوان الثلاثي عن المدينة الباسلة.

وكان محافظ بورسعيد، وضع إكليل من الزهور، صباح أمس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء بحضور اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية، ولفيف من الشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين.