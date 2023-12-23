ضبط لصوص المجوهرات في حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها جوال بداخله (إكسسوارات مجهولة المصدر)، وبمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل عدد 2 محل إكسسوارات بأسلوب "المغافلة"، كما أقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات الخاصة بالمجنى عليهما بالبيع لأحد الباعة الجائلين وإنفاقها المبلغ المالى متحصلات البيع على متطلباتها الشخصية .

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 7 أشخاص ، "لإثنين منهم معلومات جنائية" من بينهم 4 عملاء) وبحوزتهم (لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس) عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب" – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع ، وأنهم وراء إرتكاب وقائــع أخرى بذات الأسلوب ، كما ضُبط بحوزة إثنين منهم ( بعض المشغولات الذهبية والفضية) وضبط (سائق، وميكانيكى "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقه بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه ، حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى) كما إعترفا بإرتكاب واقعتين سرقة.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (سيارة ملك أحدهم - ٢ أنبوبه أكسجين لحام و لمبة لحام لقطع الحديد مثبته بالأنبوبة 5- سيارة ربع نقل ملك أحدهم محمل عليها "ماسورة حديدية") وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الماسورة الحديدية من أسفل أحد الكبارى "تحت الإنشاء" مستخدمين الأدوات المضبوط.