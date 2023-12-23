شركة قطاع أعمال تعلن تصدير ملح بـ90 مليون جنيه لـ8 دول خلال 2022 - 2023

كتب عبد الحليم سالم

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم موارد شركاتها التابعة وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار صدرت شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ملحا لـ8 دول بنحو 90 مليون جنيه، وذلك حسب البيانات المالية حيث تم تصدير تلك الكمية لدول اليونان، قبرص، وكينيا وغينيا وبلغاريا وسلوفينيا، وكرواتيا ورومانيا خلال العام المالى 2022 و2023.

كما حققت الشركة مبيعات وخدمات مباعة بنحو 319.5 مليون جنيه، منها مبيعات محلية وخدمات بنحو 230 مليون جنيه، حيث تعتمد الشركة بعد دمج شركة المكس فيها على 4 ملاحات شمسية، تتمثل فى ملاحة برج العرب بالإسكندرية وملاحة سبيكة بشمال سيناء وملاحة المكس بالإسكندرية وملاحة بورسعيد مدينة بورفؤاد.

‏وبلغت كمية الاستخراج من ملاحة برج العرب نحو 204,000 طن ملح بنسبة 115% من الخط المستهدفة، كما بلغت مبيعات الملاحة 84.9 مليون جنيه، كما تم استخراج 526,000 طن من ملاحة سبيكة بلغت قيمة المبيعات 95.3 مليون جنيه، وبلغ استخراج الملح من ملاحة المكس 514,000 طن وبلغ استخرج ملاحة بورفؤاد 52,000 طن.