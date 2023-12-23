اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 07:49 م
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القابضة الكيماوية: 5.6 مليار جنيه صادرات الشركات التابعة للعام 2022-2023

السبت، 23 ديسمبر 2023 07:00 م
القابضة الكيماوية: 5.6 مليار جنيه صادرات الشركات التابعة للعام 2022-2023 د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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‏ارتفعت صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2022 و 2023 إلى نحو 5.6 مليار جنيه ،مقابل نحو 3.3 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 70% ، وذلك مقابل نحو 3 مليارات جنيه بخطة عام 2022 و 2023 بزيادة نحو 2.6 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 87% .

 

وكشفت البيانات المالية للشركة القابضة بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، إنه جاءت شركة كيما في المركز الأول بنسبة تصل إلى 84.4%  بمبلغ 4.7 مليار جنيه ، ثم النصر للأسمدة بنسبة 8.8% مبلغ 488 مليون جنيه ،تليها الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بنسبة 1.9% بمبلغ 106 ملايين جنيه ،ثم شركة سيناء للمنجنيزبمبلغ 93 مليون جنيه ، تليها النصر للملاحات ب 90 مليون جنيه ، ‏ثم مصر للكيماويات بمبلغ 80 مليون جنيه.

 

‏يشار أن  الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام كشف بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، ‏فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 .







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