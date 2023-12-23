القابضة الكيماوية: 5.6 مليار جنيه صادرات الشركات التابعة للعام 2022-2023

ارتفعت صادرات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2022 و 2023 إلى نحو 5.6 مليار جنيه ،مقابل نحو 3.3 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 70% ، وذلك مقابل نحو 3 مليارات جنيه بخطة عام 2022 و 2023 بزيادة نحو 2.6 مليار جنيه بمعدل زيادة نحو 87% .
وكشفت البيانات المالية للشركة القابضة بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، إنه جاءت شركة كيما في المركز الأول بنسبة تصل إلى 84.4% بمبلغ 4.7 مليار جنيه ، ثم النصر للأسمدة بنسبة 8.8% مبلغ 488 مليون جنيه ،تليها الشركة الشرقية ايسترن كومبانى بنسبة 1.9% بمبلغ 106 ملايين جنيه ،ثم شركة سيناء للمنجنيزبمبلغ 93 مليون جنيه ، تليها النصر للملاحات ب 90 مليون جنيه ، ثم مصر للكيماويات بمبلغ 80 مليون جنيه.
يشار أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام كشف بأن شركات قطاع الأعمال العام حققت 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، فى حين كانت تلك الشركات تحقق خسائر قبل عام 2014 .
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