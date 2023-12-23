الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تستضيف حفل الجامعة الأمريكية

استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "المسيا"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك تزامناً مع أعياد الميلاد

وتناول الحفل مجموعة من موسيقى الميلاد، للمؤلف الموسيقي جورج فردريك هاندل، بقيادة المايسترو جون بابوكيس، ومصاحبة آلة البيانو مع العازف مينا حنا.

وشارك في الحفل كورال القاهرة، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، إذ يعد هذا الحفل ضمن مجموعة حفلات تستضيفها الكنيسة الأسقفية في فترة أعياد الميلاد.