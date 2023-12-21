الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء الأحد المقبل

كتب محمد الأحمدى

يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام يوم 24 ديسمبر الموافق الأحد المقبل، وتستقبل الكنيسة صباح يوم 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

وبدأت الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الميلاد المجيد 10 ديسمبر، وتحتفل به فى 25 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وقال القمص جورج سليمان، كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، إن الأقباط الكاثوليك يبدأون صوم الميلاد المجيد من يوم 10 ديسمبر حتى يوم 25 ديسمبر، وخلال هذه الفترة تقوم الكنيسة بعمل المغارة من يوم 10 ديسمبر، وتكون القداسات فيها مثل الأيام العادية، ويتم عمل التسبحة الخاصة بشهر كيهك، وهى عبارة عن مجموعة صلوات تقام على مدار اليوم، وبعد ذلك تأخذ الكنيسة تمثال المسيح الموجود بها وتضعه فى مغارة داخلها المغارة ونكمل القداس ليلة عشية عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أن أبرز الأطعمة الممنوعة خلال فترة الصيام هى كل الأطعمة التى تحتوى على روح، ومن أبرزها الدجاج، واللحوم، والبيض، والأجبان، الألبان، ومسموح بالطعام النباتى، والأسماك طوال الأسبوع "عدا الأربعاء والجمعة".