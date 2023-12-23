الحجر الزراعى يعقد اجتماعا افتراضيا مع الجانب القطرى لاستعراض نظم الرقابة

كتبت أسماء نصار

عقد الحجر الزراعى المصرى اجتماعًا افتراضيا برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والإدارة المركزية للحجر الزراعى مع مسؤولي وزارة الصحة و المختبرات القطرية وذلك لبحث الية استمرار انسياب وتدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة قطر، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالدوحة بالإضافة إلى مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

يأتى ذلك فى اطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي بمتابعة الملفات الفنيه وازالة كافة المعوقات التي يمكن ان تؤثر على معدل انسياب حركة الصادرات الزراعية مع دول العالم.

وأكد الجانب القطرى، الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين الجانبين مع ضمان إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية لدولة قطر من خلال منظومة التكويد والتتبع التي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى.

واستعرض الحجر الزراعى المصرى المجهودات التي يقوم بها علاوة على أهم إنجازات فتح الأسواق وضمان التحقق من أن الشحنات المصدرة تتوافق مع كافة متطلبات الدول المستوردة .

وأكد أن هناك عملية كاملة للتتبع يمكن التحقق من أية نقطة موجودة بها ، على سبيل المثال التحقق من الشهادات المصدرة وشرح الحجر الزراعى المصرى كيفية التحقق الكترونياً من شهادات الصحة النباتية المصدرة من الحجر الزراعى المصرى.

وأشار، إلى امكانية استقبال وفد من قطر لزيارة المزارع ومحطات التعبئة المصرية وذلك للتعرف على نظم الرقابة والفحص المصرية التي يتم التصدير منها لكافة دول العالم.

وانتهى اللقاء بين الجانبين بالتوافق على تبادل المعلومات والبيانات واستمرار التواصل والعمل على وضع الالية المقترحة قيد التنفيذ.