وزير الزراعة يكلف الحجر الزراعى بالانتهاء من منظومة التحول الرقمى

كتبت ـ أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية

وأشاد القصير بالحجر الزراعي المصري وبالدور الذي يقوم به وبالإنجازات الهامة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات الهامة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.

وأكد القصير على أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.

ووجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين ومتابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا، لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام المحلى والأجنبي، كما وجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصرى والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال، وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطى القومي بالنقد الأجنبى، مشيرا إلى أن صادرتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية .

واستمع القصير إلى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة.