اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 03:54 ص
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اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالوايلى: نستخدم دراجة نارية بدون لوحات

السبت، 23 ديسمبر 2023 03:00 ص
اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالوايلى: نستخدم دراجة نارية بدون لوحات حبس-أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الوايلى، واكدا ارتكابهما وقائع سرقة سابقة بأسلوب الخطف. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من موظف أثناء سيره بالطريق، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية لصعوبة الوصول إليهما، وبالضغط عليهم إرشادا على الهاتف المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.
 
عقوبة السرقة
 
 
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 






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