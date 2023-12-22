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أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 فى مصر

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

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عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، الارتفاع بقيمة 35 جنيهًا لتسجل مستويات تتجاوز 3 آلاف جنيها للجرام من عيار 21، وسجلت أعيرة الذهب المختلفة 18 و 24 و 14 ارتفاعًا في التداولات الفورية خلال تعاملات الجمعة 22 ديسمبر 2023.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3463 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 3030 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2597 جنيها.
 
عيار 14 يسجل 2020 جنيها.
 
الجنيه الذهب 24240 جنيها.

الذهب عالميًا 

تتحرك أسعار الذهب العالمي، في نطاقات محدودة في ظل ضعف الزخم في الأسواق المالية بسبب تراجع أحجام التداول في موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم، من جهة أخرى نجد أن الذهب يحافظ على مكاسبه فوق المستوى 2000 دولار للأونصة للأسبوع الرابع على التوالي.
 
ارتفعت أسعار الذهب الفوري أمس بنسبة 0.2% عند المستوى 2036 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم أمس عند 2043 دولار للأونصة قبل أن ينهي جلسة الأمس منخفضًا بنسبة 0.4%.
 
وفشل سعر الذهب في إغلاق جلسة تداول يومية فوق المستوى 2040 دولار للأونصة، لتظل منطقة المقاومة بين 2040 – 2050 دولار للأونصة هي العائق حالياً أمام أسعار الذهب والتي تدفعه إلى التذبذب في نطاق ضيق تحت هذه المنطقة، وهو الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التراجع خلال الفترة القادمة.






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