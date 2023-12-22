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20057 شهيدا و53320 مصابا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:42 ص
20057 شهيدا و53320 مصابا في العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 20057 شهيدا والمصابين إلى 53320 منذ بداية الحرب حتى الآن

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن  390 شهيدا و734 مصابا في القطاع ارتقوا خلال اليومين الماضيين.

من ناحية أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.

وأكد أن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.

 

 







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