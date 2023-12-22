مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزةالجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:31 ص
الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
القائد العام للقوات الأوكرانية يؤيد مشروع قرار التعبئة العسكرية ويعارض تجنيد النساءالجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:00 ص
زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال باكستانالجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:03 ص
وفا: مجلس الأمن الدولي يرجئ مجددا التصويت على مشروع قرار بشأن غزةالجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:03 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة