اليوم السابع
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مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 09:31 ص
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة الوضع فى غزة
كتب محمد شعلان

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قامت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.







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