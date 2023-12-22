نصائح للحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم.. أبرزها الرياضة والنوم الجيد

كتبت فاطمة ياسر

يعد خلل الهرمونات مصدر قلق لدى الأشخاص، ويجب عليهم اتباع نمط الحياة الصحي والنظام الغذائي المتوازن، يمكن استعادة التوازن الهرموني في الجسم، وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أبرز النصائح المساهمة في هذا الأمر، ومنها:

-التغذية السليمة



عليك تناول البروتينات والدهون الصحية والمعادن في النظام الغذائي اليومي، لأنها تساعد في استعادة التوازن الهرموني.

-احذر من خلل السكر



يمكن أن يؤثر خلل تنظيم نسبة السكر في الدم أي ارتفاع نسبته في الدم أو انخفاضه على الهرمونات بشكل مباشر.

-تجنب الإجهاد



يسبب إطلاق هرمون الكورتيزول والأدرينالين في الجسم، إلي إدارة التوتر يمكن أن تؤدي إلى استرخاء الجهاز العصبي وتوازن الهرمونات.

-أخذ قسط كافي من النوم



يساعد النوم الجيد لمدة ثماني ساعات على الأقل يوميًا في استعادة الصحة وإعادة تنظيم الهرمونات في الجسم.

-الرياضة باعتدال



في حين أن ممارسة الرياضة مهمة للصحة الجيدة، فإن الإفراط في ممارستها يمكن أن يؤثر سلبًا على الهرمونات ويسبب عدم التوازن.

-الحفاظ علي صحة الأمعاء



تعد صحة الأمعاء جزءًا مهمًا من نظام إزالة السموم في الجسم، وهذا يؤثر أيضًا بشكل مباشر على هرمون الاستروجين.

-التخلص من سموم الكبد



من المهم التخلص من سموم الكبد، لأن الكبد لا يستطيع تنظيم هرمونات الجسم بكفاءة.