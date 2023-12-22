اليوم السابع
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مندوب روسيا بمجلس الأمن: واشنطن مارست الابتزاز لتأجيل صدور قرار حول غزة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 07:09 م
مندوب روسيا بمجلس الأمن: واشنطن مارست الابتزاز لتأجيل صدور قرار حول غزة مندوب روسيا بمجلس الأمن
كتب محمد شرقاوى

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قال مندوب روسيا بمجلس الأمن إن واشنطن مارست الابتزاز لتأجيل صدور قرار حول غزة، مضيفا أن روسيا تدعو إلى اتخاذ قرارات عاجلة للسماح الفوري بدخول المساعدات.

وأضاف، خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن نص المشروع المطروح للتصويت تم إفراغه من مضمونه، مضيفا أننا ندعو إلى دخول المساعدات ووقف الأعمال القتالية.

وتابع أن روسيا منذ بدء المفاوضات دعت إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، والجمعية العامة للأمم المتحدة دعت إلى الوقف الفورى.

ووزع مندوب روسيا بمجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، ويدعو للتصويت لصالح التعديلات التى اقترحتها موسكو على مشروع القرار.







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