مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة بالشرقية

لقى طفل مصرعه، متأثرا بالإصابات التى لحقت إثر انقلاب سيارة ملاكى بترعة بطريق " سمارة- ديرب نجم" فيما أصيب 3 آخرين بسحجات ومدمات، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ديرب نجم بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول" أحمد م ع" " 14 عاما ومقيم بدائرة مركز ومدينة ديرب،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، والفحص تبين وفاة الشاب متأثرا بالإصابات التى لحقت به جراء إنقلاب سيارة ملاكى بترعة نطاق مركز ديرب نجم، فيما أصيب 3 أخرين برفقته وهم كل من " أحمد م إ" 14 عاما، و" أحمد وليد ب " 14 عاما، و" عمرو أ ع" 14 عاما، بسحجات وكدمات.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث،وتحرير محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفي ديرب المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيقات والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسلم الجثمان لذويه لدفنه، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والعلاج اللازم.