متسابقو المسابقة العالمية للقرآن الكريم يؤدون صلاة الجمعة بعمرو بن العاص

كتب لؤى على

أدى المتسابقون المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الثلاثين صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، واستمع المشاركون إلى خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"، التي ألقاها الشيخ يسري عزام إمام وخطيب المسجد.

وأبدى المشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم سعادتهم بهذه الزيارة لمسجد عمرو بن العاص وبروعة وجمال عمارة المسجد، كما أشادو بحسن تنظيم المسابقة وتطورها عاما بعد عام، مؤكدين انبهارهم ببرامج الأوقاف المصرية الدعوية والقرآنية التي لا مثيل لها، وبهذا الإقبال المتميز على المساجد.

وعقب أدائهم صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة زار نخبة من علماء الأمة وأهل القرآن الكريم معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة ، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد.

وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من رواد المسجد، وقد أشاد زوار المعرض والمشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.