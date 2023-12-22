لا تهمل علاجه.. تعرف على أضرار الالتهاب المزمن

كتبت إيناس البنا

يحدث الالتهاب عندما يواجه جسمك عاملا مسببا للمرض من الفيروسات أو البكتيريا،، حيث ينشط جهاز المناعة لديك، و يرسل المواد التي تحفز المزيد من الخلايا الالتهابية، ووفقا لموقع " healthsite"، عند تنشيط الجهاز المناعي لفترة طويلة لإطلاق الخلايا والمواد الالتهابية في مجرى الدم، فإن الجهاز المناعي يعمل وبالتالي يخلق دورة من الالتهابات في الجسم، ولكن هل تساءلت إذا تعرضت لالتهاب مزمن على مدار فترة طويلة ماذا يحدث لجسمك.

تلف الأنسجة



يعد الالتهاب المزمن حالة خطيرة جدًا وغالبًا ما يصعب التعامل معها، وله تداعيات كثيرة على الجسم وبعضها طويل الأمد، فيمكن أن يسبب تلف الأنسجة وندوبها.

انخفاض وظيفة الجسم والأنظمة



يعمل جسم الشخص المصاب بالالتهاب المزمن بشكل مختلف، حيث يتم تدمير أنسجة الجسم بشكل أسرع وتكون عملية التجديد بطيئة، وبالتالي فإن وظيفة الجسم تكون أبطأ أيضًا.

يمكن أن يسبب الأمراض المزمنة



يكون الجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين بالأمراض الالتهابية واضطراب المناعة الذاتية أقل من الطبيعي، وهذا يمكن أن يسبب الأمراض المزمنة.

يمكن أن يسرع الشيخوخة



يمكن أن تؤدي الأمراض الالتهابية المزمنة إلى تسريع شيخوخة الأنسجة، بما في ذلك الجهاز العصبي والعضلي الهيكلي.