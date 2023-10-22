خطوات للتغلب على الالتهابات ووقاية جسمك من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

أثبت العلم أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يمكن أن يتحول إلى قاتل صامت يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع الثاني وغيرها من الحالات، ونشر الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد تقرير مكافحة الالتهاب الذي يكشف بوضوح التهديد الذي يشكله الالتهاب المزمن على صحتك ورفاهيتك ويكشف عن الخطوات الطبية وأسلوب الحياة التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك. وهناك بعض الخطوات التى ينصح باتباعها للتغلب على الالتهابات وهى: ​- التمارين الرياضية تكشف مكافحة الالتهاب عن مقدار التمارين اللازمة لخفض مستويات الالتهاب، ومدى ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط قد يؤدي في الواقع إلى إثارة استجابة التهابية. - احصل على قسط كافٍ من النوم النوم غير الكافي لا يحرمك من الطاقة والإنتاجية فحسب، بل يزيد أيضًا من الالتهاب، وهو ما يشكل خطورة خاصة على صحة القلب. تكشف مكافحة الالتهابات عن خطوات بسيطة لمساعدتك في الحصول على نوم أكثر صحة أثناء الليل. - التوقف عن التدخين ويقول الخبراء إن التخلص من هذه العادة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الالتهاب خلال أسابيع قليلة فقط. - التغلب على التوتر المزمن يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تطور الالتهاب ويسبب تفجر مشاكل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب ومرض التهاب الأمعاء.

سواء كنت تهدف إلى الوقاية من السرطان أو أمراض القلب أو مرض السكري أو الخرف أو غيرها من الحالات المرتبطة بالالتهابات المزمنة، كلما قمت بدمج هذه الخطوات في حياتك بشكل أسرع، كان ذلك أفضل.