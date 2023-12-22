اليوم السابع
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ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن لبيعها في السوق السوداء بطنطا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 11:57 ص
ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن لبيعها في السوق السوداء بطنطا سكر
الغربية عادل ضرة

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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، عن ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصة ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بازيد من الأسعار الرسمية، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







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ضبط سكر بثان طنطا




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