ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن لبيعها في السوق السوداء بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين بالغربية من شن حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية وخاصة المحتكرين للسكر.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، عن ضبط 220 طن سكر بأحد المخازن الخاصة ومحجوبة عن الأسواق بقصد بيعها بازيد من الأسعار الرسمية، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة رقم 37789 ثان طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.