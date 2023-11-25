اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 06:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مصنع في طنطا.. صور

السبت، 25 نوفمبر 2023 05:21 م
ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مصنع في طنطا.. صور جانب من المضبوطات
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة  المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات.
 
ضمت الحملة ياسر مراد مديرالإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا، وتمكنت الحملة من ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية لاعادة تدويرها داخل مخزن بطنطا ووضع تواريخ جديدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق، تحرر محضر جنحة بالواقعة.
 
أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.
 
جانب من المضبوطات (1)
جانب من المضبوطات (1)

جانب من المضبوطات (2)
جانب من المضبوطات (2)

جانب من المضبوطات (3)
جانب من المضبوطات (3)

جانب من المضبوطات (4)
جانب من المضبوطات (4)

 







اخبار عاجلة

تموين الغربية

وكيل تموين الغربية

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

طنطا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة