ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مصنع في طنطا.. صور

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين ب الغربية ، حملة تموينية مكبرة بناءا علي تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات.

ضمت الحملة ياسر مراد مديرالإدارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة بطنطا، وتمكنت الحملة من ضبط 200 ألف عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية لاعادة تدويرها داخل مخزن بطنطا ووضع تواريخ جديدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباحا طائلة بدون وجه حق، تحرر محضر جنحة بالواقعة.

أخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات فى الواقعة.