اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:56 م
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ضبط صاحب مكتب سياحى للنصب على الراغبين فى السفر للعمرة

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:21 م
ضبط صاحب مكتب سياحى للنصب على الراغبين فى السفر للعمرة حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مالك مكتب سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين بالقليوبية بزعم تسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
 
تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من  بعض المواطنين) بقيام (مالك مكتب سياحة "غير مرخص" - مقيم بدائرة المركز ) بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إستخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.






نصب

شركه سياحه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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