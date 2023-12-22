اليوم السابع
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رئيس الرقابة المالية: تجديد مدة تصفية صندوق زمالة العاملين بشركة الحديد والصلب

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 04:11 م
رئيس الرقابة المالية: تجديد مدة تصفية صندوق زمالة العاملين بشركة الحديد والصلب صناعة الحديد -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3124 لسنة 2023 بشأن مد مدة التصفية لصندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية.
 
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تجديد مدة تصفية صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية لمدة عام تبدأ من 1 ديسمبر عام 2023 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب، وتلتزم لجنة التصفية بتقديم تقريرًا عن نتائج أعمالها إلى الهيئة فور انتهاء إجراءات التصفية أو قبل نهاية مدة هذا القرار دون الانتهاء من أعمال التصفية مع إيضاح أسباب ذلك.






الرقابة المالية

شركة الحديد والصلب

تصفية صندوق الحديد والصلب

اخبار الاقتصاد




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