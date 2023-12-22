رئيس الرقابة المالية: تجديد مدة تصفية صندوق زمالة العاملين بشركة الحديد والصلب

كتب هانى الحوتى

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تجديد مدة تصفية صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية لمدة عام تبدأ من 1 ديسمبر عام 2023 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق أيهما أقرب، وتلتزم لجنة التصفية بتقديم تقريرًا عن نتائج أعمالها إلى الهيئة فور انتهاء إجراءات التصفية أو قبل نهاية مدة هذا القرار دون الانتهاء من أعمال التصفية مع إيضاح أسباب ذلك.