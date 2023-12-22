حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024
عميد "حسابات حلوان" يكرم علماء من الكلية ضمن قائمة الأربعين عالم الأكثر تأثيرا بالجامعة
حملة النهوض بمحصول القمح: إنتاجية الفدان الواحد ارتفعت من 8 إلى 20 أردبا
التعليم العالى: إعلان فوز 10 من أعضاء هيئة التدريس بقرعة موسم الحج
وزيرة التضامن: دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه
البيئة: طرح مناقصة دولية لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس كفر الشيخ
وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع "مِهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب للشباب
إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية
التعليم العالى: إنشاء بوابة موحدة لخدمات أعضاء هيئة التدريس وتطوير منظومة الترقيات
التعليم العالى: بنك المعرفة يوفر الوصول لأكثر من 100 مليون مادة معرفية
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