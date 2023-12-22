اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:30 م
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حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024 وزارة الأوقاف - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
 

وزارة الأوقاف تنشر عناوين موضوعات خطب الجمعة لشهر يناير 2024

عميد "حسابات حلوان" يكرم علماء من الكلية ضمن قائمة الأربعين عالم الأكثر تأثيرا بالجامعة

حملة النهوض بمحصول القمح: إنتاجية الفدان الواحد ارتفعت من 8 إلى 20 أردبا

التعليم العالى: إعلان فوز 10 من أعضاء هيئة التدريس بقرعة موسم الحج

وزيرة التضامن: دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه

البيئة: طرح مناقصة دولية لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس كفر الشيخ

وزارة العمل تستعد لإطلاق مشروع "مِهنى 2030" لتطوير منظومة التدريب للشباب

إعلان نتائج بطولة الإسكواش للجامعات والمعاهد العليا المصرية

 







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