اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:59 م
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حملة النهوض بمحصول القمح: إنتاجية الفدان الواحد ارتفعت من 8 إلى 20 أردبا

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:41 م
حملة النهوض بمحصول القمح: إنتاجية الفدان الواحد ارتفعت من 8 إلى 20 أردبا زراعة القمح
كتب محمد شعلان

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قال الدكتور أحمد جاد الله، رئيس الفريق العلمى، للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بالنوبارية، إن المشروع يستهدف تعظيم إنتاجية محصول القمح، بما يعود بالفائدة على المزارعين، والمحصول نفسه، من خلال عدة طرق، أولها المساعدة على نشر الأصناف المستنبطة الحديثة، بما يعرف بالسياسة الصنفية، من خلال وضع الصنف المناسب فى أفضل بيئة للحصول على أفضل إنتاج.

وشدد خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، محمد الخطيب، على القناة الأولى، أن متوسط إنتاج القمح للفدان الواحد عام 1982 لم يتجاوز 8 أردب، ولكن اليوم تجاوز متوسط إنتاج القمح للفدان الواحد 20 أردب للفدان، وهذا إنجاز كبير بالنسبة للحبوب ومحصول القمح.

وذكر أنه يوجد زراعة بالأراضى الجديدة عن طريق الرى بالتنقيط أو الرى بالثابت لتقليل استهلاك المياه لتوفيرها في مشاريع اخرى كبرى تقوم بها الدولة بالدلتيا الجديدة وتوشكا وغيرها، مشددًا أهمية الوصول للاكتفاء الذاتي باعتبار القمح أحد قطاعات الأمن الغذائي للمصريين.







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