عميد "حسابات حلوان" يكرم علماء من الكلية ضمن قائمة الأربعين عالم الأكثر تأثيرا بالجامعة

محمد صبحى

كرم مجلس كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور أسامة إمام عميد الكلية كل من الدكتورة منال عبد القادر عبد الفتاح الأستاذ بقسم نظم المعلومات ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسن حجاج الأستاذ بقسم علوم الحاسب، والدكتور أيمن محمد عزت الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب، والدكتورة غادة أحمد عبد المنعم الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب كونهم من الأربعين عالماً الأكثر تأثيرا بجامعة حلوان.

واستهل الدكتور أسامة إمام مجلس الكلية بقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) صدق الله العظيم، وأنه من دواعي شرفي وسروري استقبال وصولكم لهذه المكانة العلمية الفريدة.

وقدم المجلس الشكر والتقدير للزميلات والزملاء، كما تم تقديم شهادة تقدير من الكلية للعلماء، وأشاد المجلس بكون الدكتورة منال عبد القادر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب (الوكيل الوحيد الذى تم تكريمه) من العلماء المميزين بالجامعة مما يؤكد أن العمل الإداري لا يتعارض مع التفوق العلمي.

وأوضح أن وجود أربعة علماء من اصل الأربعين عالم المؤثرين علمياً بكل قطاع الذين تم تكريمهم بجامعة حلوان التي تتكون من 23 كلية هو انجاز غير مسبوق للكلية وحث المجلس كل الزملاء على أهمية النشر الدولي لرفعة جامعة حلوان، مؤكدًا وأهم ما يميز الجامعات هو مستوى وقيمة علمائها وتأثيرهم في البحث العلمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جوهر العملية التعليمية.